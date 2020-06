Sobere herdenking van de Roosburgramp in Zichen

Riemst - De anders steeds druk bijgewoonde herdenking van de Roosburgramp in Zichen-Zussen-Bolder op Pinkstermaandag werd dit jaar omwille van de coronacrisis vervangen door een korte, ingetogen plechtigheid. Enkel een delegatie van het schepencollege verzorgde een sobere bloemenhulde aan het herdenkingsmonument bij de plaats van het onheil.

“Normaal is het hier op Pinkstermaandag altijd behoorlijk druk” weet burgemeester Mark Vos (CD&V), “maar dit jaar wordt het een sterk afgeslankte plechtigheid omwille van de coronacris. Van de herdenkingsdienst - verzorgd door de plaatselijke muziekmaatschappijen en zangkoren - zijn we noodgedwongen afgestapt. Toch wilden we als schepencollege de catastrofale gebeurtenis die hier na meer dan 60 jaar nog steeds leeft, niet vergeten. Vandaar dit korte herdenkingsmoment.”

“Dinsdag 23 december 1958 blijft voor altijd een zwarte bladzijde in de geschiedenis van onze gemeente en vooral voor het kerkdorp Zichen. ’s Morgens rond 9 uur stortte even buiten het centrum de Roosburg in: een door eeuwenlange mergelwinning uitgeholde heuvel waarin champignons gekweekt werden. Die ochtend vielen er 18 doden: 17 mannen en 1 vrouw. Elf daarvan werden nooit teruggevonden en bevinden zich nog ergens in de ondergrond” brengt schepen van cultuur Marina Pauly (CD&V) in herinnering.

De instorting haalde het wereldnieuws. Koning Boudewijn en zijn jongere broer prins Albert kwamen ter plaatse om de bevolking een hart onder de riem te steken. Provinciegouverneur Roppe leidde persoonlijk de graafwerken en de zoektocht naar mogelijke overledenen. Op het ogenblik van de ramp waren er vijf grote bedrijven aan het werk in de Roosburg. Vooral vaste medewerkers, maar tijdens de drukke kerstperiode ook tijdelijke krachten. Meer dan 200 mensen uit de buurt werkten in de champignonkweek. Het was de grootste exploitatie van West-Europa.