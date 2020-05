Gemeente stimuleert met een subsidie bedrijven die energiescan laten uitvoeren

Lanaken - Het gemeentebestuur van Lanaken wil de kmo’s, retailers en landbouwbedrijven stimuleren om te investeren in het energiezuinig maken van hun patrimonium en hun productieproces. Wanneer ze een energiescan laten uitvoeren, kunnen ze hiervoor rekenen op een belangrijke gemeentelijke premie.

"We willen de kmo’s, retailers en landbouwbedrijven met een energieverbruik van meer dan 225 000 kwh stimuleren om te investeren in het energiezuinig maken van hun infrastructuur en hun productieproces. Hiervoor hebben we een premie voorzien voor het uitvoeren van een degelijke energiescan. Deze geeft de onderneming inzicht in het besparingspotentieel op primaire energie en CO2-uitstoot en de investeringskosten die nodig zijn om de besparing op energiekosten te realiseren" zegt schepen van milieu Christel Gorissen (SP.a/Groen).

Om aanspraak te maken op de premie - die volgens schepen Gorissen uniek is in Vlaanderen - moet de onderneming een overeenkomst afsluiten met een geregistreerd en erkend dienstverlener. Van deze wordt verwacht dat hij een energiescan uitvoert met een profielanalyse van het elektriciteit-, gas- en stookolieverbruik waarbij de mogelijke energiebesparingen en kostenreducties in kaart gebracht worden met daarbij een concreet actieplan.

De gemeentelijke premie bedraagt 60% van de opmaakkosten met een maximum van 2.000 euro en kan slechts één maal aangevraagd worden. Diensten zoals horeca, financiële instellingen en facilitaire bedrijven komen niet in aanmerking.

"We zijn ervan overtuigd dat dit reglement een verschil kan maken voor de tertiaire en de landbouwsector door het helder maken van mogelijke besparingen en het ondersteunen in het aanvragen en realiseren van deze werken" besluit schepen Gorissen.