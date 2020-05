Nieuwe gemeentelijke premie voor investeringen en renovatiewerken in horecazaken

Lanaken - De coronacrisis laat uitzonderlijk zware sporen na bij de horecazaken die inmiddels al van half maart hun deuren hebben moeten sluiten. Bovenop de steunmaatregelen van de hogere overheid voert de gemeente thans een premie in voor bestaande en nieuwe horecazaken die willen renoveren of investeren. De zogenaamde 'horecapremie' was voorzien in het meerjarenplan en kan oplopen tot € 10.000.

Toekomstige en bestaande horecazaken kunnen deze nieuwe gemeentelijke horecapremie aanvragen voor de eventuele kosten die gemaakt worden of werden sinds begin 2020, voor de inrichting van het horecagedeelte van hun zaak. Dit kan gaan van behang- of schilderwerken, bepleistering, schrijnwerk, vloeren, isolatie... De premie bedraagt maximum 50% van het totale factuurbedrag.

Voor uitgaven die niet-ecologisch zijn bedraagt de maximale premie € 5.000. Bij ecologische investeringen of als het gaat over een ecologisch horecaconcept zoals een zaak met enkel lokale producten, een vegan zaak of een korte keteninitiatief kan de premie oplopen tot € 10.000.

Schepen van economie Astrid Puts: “De horeca is het kloppend hart van onze samenleving en als gemeentebestuur willen we elk dorp laten leven en bruisen omdat we de eigenheid van de dorpen belangrijk vinden. Horeca zorgt daarbij voor beleving, dorpsgevoel en tewerkstelling. We hadden deze premie voorzien in ons meerjarenplan, het is dus geen extra steunmaatregel. Maar op deze manier kunnen we de hard getroffen horecasector wel extra financiële steun bieden.”

Horeca-uitbaters kunnen de premie aanvragen bij de dienst lokale economie. Voor meer informatie: economie@lanaken.be of T 089 730 799.