Gemeente aanvaardt een groot aantal schenkingen van cultureel erfgoed

Lanaken - Zopas heeft de gemeenteraad op voorstel van de Dienst Erfgoed een hele reeks culturele erfgoedstukken aanvaard die afkomstig zijn uit de verzamelingen van zowel particulieren als verenigingen.

De gemeentelijke dienst Erfgoed krijgt geregeld inwoners over de vloer die erfgoedstukken aan de gemeente willen schenken om ze op die manier te beschermen en te bewaren voor latere generaties. "Bij de aanvaarding van dergelijke schenkingen gaan we uit van uniciteit en authenticiteit. Met andere woorden: de voorwerpen moeten nog niet in onze collectie zitten en ze moeten gemaakt zijn voor of door iemand van Lanaken" zegt erfgoedcoördinator Katelijne Beerten. "Bovendien moeten de stukken handelen of verwijzen naar de geschiedenis, tradities, gebeurtenissen, verenigingen... van Lanaken of haar deelgemeenten."

"Het gaat om uniek erfgoed dat hoofdzakelijk verwijst naar het rijke verenigingsleven van onze gemeente" bevestigt schepen van erfgoed Astrid Puts (Open VLD). "Ik denk daarbij onder maar aan de oude vlaggen van KBG Smeermaas, van toneelkring Kunst Veredelt, van carnavalsgroep De Bessem, van de oud-strijders Gellik, historische prenten van Rekem, schilderijen, de reus Vincent van Gogh jr., een grote verzameling voorwerpen, kostuums en ander materiaal van de Raod van Laon tot Aoke... meer dan duizend stuks in het totaal."

Bij de dienst Erfgoed werden al de ontvangen stukken gerergistreerd en opgenomen in de inventaris die voor het publiek te raadplegen is via www.erfgoedplus.be. De gemeente zorgt ook voor de nodige verzekering ervan.