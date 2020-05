Werken in de Kinderboerderij Domein Pietersheim in volle uitvoering

Lanaken - In de Kinderboerderij op het Domein Pietersheim is het op dit ogenblik één en al bedrijvigheid. Aannemer Van de Kreeke is er onlangs gestart met ingrijpende verfraaiingswerken die de boerderij en de speeltuin toegankelijker moeten maken.

“Een van de pijnpunten van de kinderboerderij was de toegankelijkheid voor rolstoelen en kinderwagens”, bevestigde schepen van Toerisme Sofie Martens onlangs. “Daarom zullen de hobbelige toegangswegen en kasseipaden vervangen door gebruiksvriendelijke tegelpaden. Hiervoor stelde de gemeenteraad een toelage van 140.000 euro ter beschikking van de vzw Toerisme. De werken zijn momenteel in volle uitvoering."

Daarnaast krijgt de speeltuin meerdere nieuwe speeltuigen ter waarde van 74.000 euro. Ook komt er een nieuw sanitair gebouw voor 150.000 euro, terwijl het vakantiehuis onder handen genomen wordt voor 107.000 euro. "Het wordt uitgerust met zonnepanelen en nadien worden ook de centrale verwarming, het koelingssysteem, de verlichting en de ramen vervangen" verduidelijkt de schepen.

Tot nader order blijven de kinderboerderij en speeltuin - ondanks de versoepelde coronamaatregelen - gesloten.