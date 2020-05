Politie LaMa blijft controleren op navolging coronamaatregelen

Lanaken - Ondanks de stelselmatige versoepeling van de coronamaatregelen stellen de inspecteurs van de politiezone LaMa nog steeds dagelijks overtredingen vast. Sinds het allereerste PV dat op 22 maart werd opgesteld schreven de wetsdienaars tot en met zondag 24 mei maar liefst 536 bekeuringen uit.

"Nog steeds zijn er mensen die vergeten dat niet essentiële verplaatsingen verboden zijn om de verspreiding van het coronavirus tegen te gaan. In de ruim twee maanden dat er geverbaliseerd wordt, moest de politie hiervoor het boekje 370 keer bovenhalen. Daarvan gebeurden en er 215 vaststellingen in Lanaken en 155 in Maasmechelen" specifieert burgemeester Marino Keulen.

"Ook het samenscholingsverbod met grote aantallen geldt nog steeds. Toch werden er in het totaal tot nog toe 131 overtredingen vastgesteld: 101 in Maasmechelen en 30 in Lanaken. In Lanaken werden er in diezelfde periode 3 personen betrapt op het niet dragen van een mondmasker op het openbaar vervoer en 8 personen die zich niet hielden aan de minimum afstand van 1,5 meter. In Maasmechelen hielden zich 17 mensen niet aan de verplichte social distancing. Al bij al werden er in die twee maanden in Lanaken 256 en in Maasmechelen 280 overtredingen vastgesteld.. In het totaal dus 536" besluit de burgemeester.