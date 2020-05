Gemeenteraad geeft krachtig signaal om grensoverschrijdend bezoek toe te laten

Lanaken - De voltallige gemeenteraad van Lanaken heeft maandagavond een motie goedgekeurd waarbij verzocht wordt premier Sophie Wilmès en minister van Veiligheid en Binnenlandse Zaken Pieter De Crem verzocht worden om grensoverschrijdende bezoeken in het buitenland of omgekeerd als een essentiële verplaatsing te zien.

Schepen Astrid Puts: “Deze motie is tot stand gekomen door een constructieve samenwerking van alle politieke partijen in Lanaken. De hogere overheden moeten begrijpen dat inwoners van grensgemeenten vaak familieleden hebben die over de grens wonen. Zij moeten elkaar ondanks de steeds versoepelende maatregelen blijven missen. Reeds meer dan 10 weken kunnen zij elkaar niet zien. Zelfs even zwaaien naar elkaar is niet mogelijk. Dit is een inbreuk tegen de elementaire menselijkheid. Met deze motie geeft onze gemeente een krachtig signaal aan de federale overheid. We hopen dat een bezoekje brengen aan familie over de grens snel zal worden toegelaten.”

Op dit moment is het binnen België toegelaten dat één huishouden maximaal vier dezelfde personen mag ontvangen, al dan niet behorende tot hetzelfde huishouden, mits rekening te houden met de social distancing van 1,5 meter. Door de vraag van de gemeenteraad in te willigen zou ook een familiebezoek over de grens mogelijk worden onder dezelfde voorwaarden als in België.