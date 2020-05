Mondmaskers Rekem worden maandag 25 mei bedeeld

Lanaken - Na de bedeling van de corona-mondmaskers in de voorbije weken in meerdere deelgemeenten is maandag 25 mei Rekem aan de beurt.

De voorbije twee weken hebben medewerkers van de gemeente en een aantal gemeenteraadsleden de door de gemeente aangekochte mondmaskers verdeeld in Neerharen, Kesselt, Briegden, Smeermaas, Veldwezelt en Gellik. "Maandag 25 mei zal dat op dezelfde manier gebeuren in de deelgemeente Rekem" weet burgemeester Marino Keulen.

"Ook nu weer bevat elke omslag die in de brievenbussen gedeponeerd wordt één stoffen mondmasker per gezinslid en 2 filters per gezinslid dat ouder is dan 12 jaar. Een begeleidende brochure verschaft uitleg over het gebruik ervan" aldus de burgemeester.

Na de huis-aan-huisbedeling in Rekem blijft enkel Lanaken-centrum nog over. "We zijn daarvoor - net als al de andere gemeenten van de brandweerzone Oost-Limburg - afhankelijk van de levering van het materiaal. Maskers en filters worden immers niet gelijktijdig geleverd. Daar hebben we geen vat op. Maar zodra de laatste levering er is, wordt ook deze meteen klaargemaakt voor bedeling in Lanaken-centrum" besluit Keulen.