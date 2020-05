Blokbar voor studenten in cultureel centrum vanaf 25 mei

Lanaken - Vanaf maandag 25 mei kunnen Lanakense studenten terecht in het cultureel centrum, Aan de Engelse Hof. Meerdere lokalen worden er ingericht als blokbar. De voorbije jaren kon gestudeerd worden in het Jeugdcentrum Apollo, maar om meer ‘social distancing’ te garanderen wordt thans uitgeweken naar het cultureel centrum.

Schepen van jeugd Astrid Puts: “De blokbar is nu meer dan ooit nodig vermoeden we. Met huisgenoten die ‘in hun kot’ moeten blijven is het voor heel wat studenten moeilijk om thuis rust te vinden om te studeren.”

De blokbar wordt vanaf maandag 25 mei tot en met 26 juni geopend op weekdagen van 8 tot 20 uur. Er is plaats voor 20 studenten en er wordt gewerkt op inschrijving via I-school. Studenten kunnen kiezen voor enkel de voormiddag, de namiddag of de hele dag. Om geen verzamelpunten te creëren wordt er in tegenstelling met de eerdere studieperiodes geen drank noch fruit voorzien. "We voorzien ook geen mondmaskers, want de tafels staan ver uit elkaar, rekening houdend met de 1,5 meter 'social distancing'. Wel wordt er desinfecterende gel voorzien om de handen te ontsmetten bij aankomst, eventueel toiletbezoek en vertrek" verduidelijkt Joris Gaethofs, diensthoofd jeugd en sport.

“De jeugddienst heeft bovendien enkele online tips voor de studenten uitgewerkt" weet schepen Puts. "Elke dag staat op www.lanaken.be/onlineblokbar een nieuwe tip om de tijd goed in te plannen en mentaal gezond te blijven."