Mondmaskers Veldwezelt en Gellik worden maandag 18 mei bedeeld

Lanaken - Na de huis-aan-huisbedeling op 12 en 13 mei van de eerste gemeentelijke mondmaskers in een aantal deelgemeenten zijn maandag de dorpen Veldwezelt en Gellik aan de beurt.

Begin vorige week werden de eerste gemeentelijke mondmaskers bedeeld in Neeharen, Kesselt, Briegden en Smeermaas. "Maandag 18 mei zal dat gebeuren in de deelgemeenten Veldwezelt en Gellik" laat burgemeester Marino Keulen weten. Ook nu weer zal de verspreiding gebeuren door gemeentelijke medewerkers samen met meerdere gemeenteraadsleden.

Elke omslag die in de brievenbussen gedeponeerd wordt bevat één stoffen mondmasker per gezinslid en 2 filters per gezinslid ouder dan 12 jaar. Een begeleidende brochure verschaft uitleg over het gebruik ervan.

Zodra de volgende levering er is, mogen ook de inwoners van de twee resterende deelgemeenten - Rekem en Lanaken-centrum - hun mondmaskers verwachten.