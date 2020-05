Vanaf dinsdag 19 mei opnieuw wekelijkse markt maar met de nodige corona-maatregelen

Lanaken - Na twee maanden afwezigheid keert dinsdag 19 mei de wekelijkse markt terug in Lanaken-centrum. Dat gebeurt weliswaar met de nodige maatregelen die de gezondheid van de marktkramers en bezoekers moeten veilig stellen.

Dinsdag 19 mei is het eindelijk weer zover. Dan neemt de wekelijkse markt in Lanaken-centrum een nieuwe start. Dat mag en kan omdat de Nationale Veiligheidsraad daartoe onlangs het licht op groen zette.

"Op dit moment brengt de marktcommissie - samen met Christel Nelissen van onze gemeentelijke dienst economie - alles in gereedheid voor een vlot verloop" zegt schepen van economie Astrid Puts. "Aanvankelijk wilden we een kort eerbetoon houden voor de recent overleden marktmeester Henk Roberts, maar in het licht van de coronamaatregelen gaan we dat niet doen, maar eren we hem op een centraal herdenkingsplekje."

Om de nodige 1,5 m afstand te bewaren en opstoppingen te vermijden, worden nadarhekken geplaatst die de wandelrichting aangeven. Gemeenschapswachten zullen daarop toezien.

"De 45 kramen worden zodanig opgesteld dat er voldoende ruimte en afstand is, en alle vaste standhouders zeker een plek hebben. Zijzelf staan trouwens in voor de organisatie van de wachtrijen aan hun kramen. Er werd hun nog eens uitdrukkelijk gevraagd dat zij zich houden aan de maatregelen inzake hygiëne zoals het dragen van mondmaskers en het gebruik van handgel" aldus Puts.

De marktkramen blijven open tot 13 uur, zodat klanten voldoende tijd hebben om hun inkopen te doen.