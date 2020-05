Lanaken schrapt alle grote evenementen in september

Lanaken - De drie grote gemeentelijke evenementen die voor september gepland stonden, worden geannuleerd. Aanleiding is uiteraard de coronacrisis. Normaal gezien zou het Oldtimertreffen plaatsvinden van 4 tot en met 6 september; de Limburg Fietsvierdaagse stond gepland van 10 tot en met 13 september en de Maasrun op zondag 27 september in de agenda.

“Hoewel er door de nationale veiligheidsraad nog geen beslissing is genomen over de evenementen in september, valt te verwachten dat ‘social distancing’ gegarandeerd moet worden. Dat is onmogelijk tijdens deze 3 evenementen zegt schepen Jolein Martens (Open VLD). "Bovendien zijn er nog een aantal andere argumenten die geleid hebben tot deze beslissing. Finaal moet de gezondheid van bezoekers en deelnemers voorop gesteld worden en is het annuleren de enige juiste beslissing.”

Voor het Oldtimertreffen en de Limburg Fietsvierdaagse gold dat er routes lopen op Nederlands grondgebied, waarvoor nog vergunningen vereist zijn. Op dit ogenblik is het echter onzeker of die vergunningen afgeleverd zullen worden. Schepen Jolein Martens: ”Ook bestaat het risico dat - als we nu doorgaan met de voorbereidingen en reeds onkosten maken - dat we binnen enkele weken alsnog via de nationale veiligheidsraad moeten besluiten dat de evenementen niet plaats mogen vinden. We hebben alle opties bekeken met de betrokken diensten en annuleren bleek de enige juiste conclusie te zijn.”

Een alternatief zomerprogramma

De Limburg Fietsvierdaagse en de Maasrun zullen op een alternatieve manier georganiseerd worden. Op die manier zullen fietsliefhebbers toch de hele zomer aan hun trekken kunnen komen met enkele verwijzingen naar de Limburg Fietsvierdaagse. Ook de Maasrun zal op 27 september op de één of andere manier in Lanaken kunnen gelopen worden. Schepen Martens: “We vinden het belangrijk dat er deze zomer toch activiteiten in onze gemeente plaatsvinden waarbij we rekening houden met de regel van 1,5m afstand. Ook bekijken we om de horeca en middenstand hier bij te betrekken. Er wordt momenteel gewerkt aan een zomers programma met tal van kleinere evenementen en activiteiten op verrassende plaatsen in heel de gemeente met een aanbod voor jong en oud.”

M