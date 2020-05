Eerste deelgemeenten van Lanaken ontvingen mondmaskers

Lanaken - Dinsdag 12 mei en woensdag 13 mei werden in Neerharen, Kesselt, Briegden en Smeermaas de eerste gemeentelijke mondmaskers bedeeld. Ze werden collectief met de gemeenten van de brandweerzone Oost-Limburg aangekocht. Afhankelijk van de volgende leveringen worden ook de overige deelgemeenten Gellik, Rekem, Veldwezelt en Lanaken-centrum vanaf maandag 18 mei voorzien van de nodige maskers.

Begin deze week ontving Lanaken een eerste lading mondmaskers en filters. Ze werden collectief aangekocht samen met de andere gemeenten van de brandweerzone Oost-Limburg. De filters daarentegen werden geleverd door de federale overheid. 88 gemeentelijke medewerkers hebben samen met meedere gemeenteraadsleden de voorbije dagen de maskers bedeeld in Neerharen, Kesselt, Briegden en Smeermaas. Elke omslag bevatte één stoffen mondmasker per gezinslid en 2 filters per gezinslid ouder dan 12 jaar. Een begeleidende brochure verschaft uitleg over het gebruik ervan.

"We trachten alle Lanakenaren ten laatste tegen begin juni van mondmaskers te voorzien. Dit is afhankelijk van de geplande leveringen. Wanneer we de volgende levering ontvangen - en dat is vrijdag 15 mei - wordt bekeken welke deelgemeente bedeeld zal worden. Die keuze is afhankelijk van de grootte van de levering" vertelt burgemeester Marino Keulen (Open VLD).