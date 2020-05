Bescheiden herdenking van het begin van WO II aan het monument in Vroenhoven

Riemst - De groots opgezette herdenking van de tachtigste verjaardag van het begin van de Tweede Wereldoorlog, gepland op maandag 11 mei, werd door de coronacrisis noodgedwongen vervangen door een korte ceremoniële bloemenhulde door burgemeester Mark Vos.

"Wat de omstandigheden ook zijn, we mogen nooit voorbijgaan aan hetgeen 80 jaar geleden gebeurd is in onze dorpen, met name hier in Vroenhoven" zegt burgemeester Mark Vos (CD&V). "Hier begon immers de Tweede Wereldoorlog toen het Duitse leger de grensbewaking uitschakelde en ons land binnenviel met heel wat militaire en burgerlijke slachtoffers tot gevolg. Hun namen werden hier onder de brug over het Albertkanaal in een sober maar blijvend monument gegraveerd. Ook in de aanpalende dorpen Veldwezelt, Kanne en het fort van Eben-Emael vielen tal van slachtoffers. Ook die gedenken we vandaag. De coronacrisis strooide echter roet in het eten waardoor we - in overleg met het Herdenkingscomité Zuid-Oost Limburg, het Militair Commando van de Provincie Limburg en de Vieilles Tiges van de Belgische Luchtmacht - beslisten om de groots opgezette herdenkingsplechtigheid van 11 mei één jaar uit te stellen."

Het veelbelovende programma omvatte niet alleen een toepasselijke plechtigheid in aanwezigheid van tal van oudstrijdersverenigingen, van de Koninklijke Muziekkapel en van delegaties van de Belgische en Britse luchtmacht, maar ook een gesimuleerde aanval door Belgische Marchetti's zoals die door de Duitsers 80 jaar geleden werd uitgevoerd. Ook een aantal lezingen o.m. in de Riemstse scholen en een tentoonstelling van Gogri in het museum Onder de Brug gaan niet door en worden verschoven naar mei 2021.