Kanne herdenkt begin Tweede Wereldoorlog

Riemst - Precies tachtig jaar na het begin van de Tweede Wereldoorlog werd zondag 10 mei een kort eresaluut met bloemenhulde gebracht aan het oorlogsmonument bij de Sint-Hubertuskerk in Kanne. Gezien de strenge coronamaatregelen bleef het bij een bescheiden, serene ceremonie.

Op initiatief van de plaatselijke afdeling van de Koninklijke Nationale Strijdersbond werd zondagvoormiddag even stilgestaan bij het begin van de Tweede Wereldoorlog die in Kanne zorgde voor tal van slachtoffers en heel wat ellende.

"Het zijn heel rare tijden, zelfs de jaarlijkse meiherdenkingen kunnen niet eens behoorlijk plaatsvinden, toch willen wij vanuit onze dorpsgemeenschap de Tweede Wereldoorlog die precies 80 jaar geleden hier in onze gemeente begon niet zomaar laten voorbijgaan" zei Ger Smeets namens de Oudstrijdersbond.

"Met deze korte ceremonie en deze bescheiden bloemenhulde willen we niet enkel de gruwelen van de Tweede Wereldoorlog herdenken, maar vandaag denken we ook aan allen die te lijden hebben onder de coronapandemie. Laat ons ook even ingetogen respect getuigen aan iedereen die - in welke hoedanigheid dan ook - vandaag de dag de gemeenschap ten dienste staat. Eerder deze morgen hebben we ook een korte plechtigheid gehouden bij de gedenksteen van Sgt. Norcross op het erepark van de Grenadiers hier in het dorp. Onze gedachten waren toen ook bij Bill Gardiner, de Australische schoonzoon van Norcross en ereburger van Riemst - die onlangs overleden is en zijn hart verpand had aan Kanne."

Onder het toeziend oog van de vaandeldragers van de lokale KNSB, de Koninklijke Fanfare Sint-Cecilia en de Koninklijke Fanfare Alliance werd Te Velde gespeeld en werden bloemen neergelegd bij het oorlogsmonument.