Zaterdag 9 mei ontvangen alle Riemstenaren een mondmasker

Laagvlieger geflitst aan 164 km/uur op Taunusweg

Regio De politie controleerde donderdagvoormiddag op drie locaties in de zone. Op de Taunusweg in Bilzen waren 104 op 293 bestuurders in overtreding en was de topsnelheid maar liefst 164 km/uur. In de Dorps... Lees verder