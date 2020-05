Dringende instandhoudingswerken moeten afgebrande Paenhuyshoeve vrijwaren van verder verval

Riemst - Zopas is een gespecialiseerd bedrijf gestart met diverse opruim-, afdek- en stabiliseringswerken van de ruïne van de Hoeve Coenegrachts of Paenhuyshoeve in Riemst-centrum. Dat gebeurt in opdracht van de vele erfgenamen-eigenaars om het elf maanden geleden afgebrande historische gebouw van verder verval te vrijwaren.

"In samenspraak met de Intergemeentelijke Onroerend Erfgoeddienst en het Agentschap Onroerend Erfgoed, hebben we - via architect Michel Janssen uit Tongeren - een gespecialiseerd bedrijf aangesteld dat onlangs gestart is met diverse instandhoudingswerken" zegt Heidi Castermans namens de tientallen erfgenamen-eigenaars. "Die werken moeten vermijden dat de toestand nog erger wordt."

"Architect Janssen maakt op dit ogenblik een voorontwerp dat kan gebruikt worden om een gesprek aan te gaan met het agentschap Onroerend Erfgoed. Wij hopen in juni samen te komen met de architect en met onze raadsman om het verdere verloop van het dossier te bepalen. Maar in deze coronatijden is een exacte timing niet makkelijk aan te houden" aldus Castermans.

Na de eerdere stabiliseringswerken vorig jaar door het bedrijf All Systems moeten de thans afgedekte gevels en muren, gestutte lateien en balken en andere dringende consolidatiewerken het tot monument geklasseerde gebouw van verder verval vrijwaren.