Burgemeester Keulen ijvert ook voor het bezoek van 'vier vaste bezoekers' uit Nederland

Lanaken - Burgemeester Marino Keulen (Open VLD) ontvangt heel veel vragen van vooral Nederlandse inwoners van Lanaken, waarom inwoners van buurland Nederland geen deel kunnen uitmaken van de 'vier vaste bezoekers' waarmee men vanaf zondag 10 mei contact mag hebben.

"Ik begrijp deze vragen volkomen en steun ze ook" zegt burgemeester Keulen. "Vandaar dat ik aan de federale regering de vraag heb gesteld om de regeling van vier vaste bezoekers te verruimen ook naar inwoners van Nederland."

"In de Lanakense realiteit wonen deze potentiële Nederlandse contactpersonen soms maar op enkele honderden meter van hun in België wonende familieleden, verwanten of vrienden. Hun vraag is dan ook erg redelijk. Familiebezoek, weliswaar onder strenge voorwaarden - want er is nog steeds geen vaccin om het coronavirus te verslaan - is iets waar iedereen met een hart, gevoelig moet voor zijn. En dat zeker na zeven weken isolement" verduidelijkt de burgemeester.

Na de recente bekendmaking van de nieuwe maatregelen heeft hij dan ook meteen de nodige stappen gezet om de regering tot een ruimere interpretatie van het begrip 'vier vaste bezoekers' te doen komen. "Op die manier wil ik de 6.800 inwoners van Nederlandse herkomst die in onze gemeente wonen trachten te steunen in hun terechte eis" besluit Keulen.