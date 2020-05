Gemeenteraad vergadert digitaal maandag 11 mei

Riemst - Voor het eerst in de geschiedenis vergadert de gemeenteraad van Riemst via conference call op maandag 11 mei om 20 uur. Dat gebeurt na beslissing van de burgemeester die - in uitvoering van de overheidsmaatregelen i.v.m. het coronavirus - geen openbare zitting toestaat. Het zal voor iedereen even wennen worden.

Aan de agenda staan o.m. volgende punten: vaststelling van de nieuwe straatnaam Agnetendries in de verkaveling Oude Steenstraat in Millen, wijziging van het personeelskader met o.a. de toevoeging van de functies van BBC-planner, projectcoördinator openbare werken en klimaatambtenaar, vaststelling kosten voor nutsvoorzieningen en verlichting in de nieuwe verkaveling bij het Sint-Maartenshof in Genoelselderen, huurtarieven van het Paenhuys voor goede-doel-organisaties, vervroegde uitbetaling van de gemeentelijke toelagen aan alle erkende verenigingen en het bestek voor wegwerken wateroverlast in de Tramstraat.

In een toegevoegd punt vraagt Steven Coenegrachts (Open VLD) om - gezien de coronacrisis - ieder gezin dit jaar gratis een extra rol huisvuilzakken toe te kennen.