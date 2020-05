Politie LaMa stelde vorige week 52 corona-overtredingen vast

Lanaken - In de week van maandag 27april tot en met zondag 3 mei moesten stelden de agenten van de politiezone Lanaken - Maasmechelen alweer vast dat meerdere inwoners de coronamaatregelen negeren. De 52 overtreders - 22 in Lanaken en 30 in Maasmechelen - kregen dan ook prompt een bekeuring.

Ondanks de voortdurende waarschuwingen om de coronamaatregelen strikt te volgen, moet de politie van de zone Lanaken-Maasmechelen nog steeds vaststellen dat een meerdere inwoners een loopje nemen met de vereiste discipline. In de week van maandag 27 april tot en met zondag 3 mei kregen 52 mensen een bekeuring wegens niet-essentiële verplaatsingen en het negeren van het samenscholingsverbod.

Opvallend was ook de stijging van het aantal terugsturingen aan de grensovergangen met Nederland. Heel wat Belgen wilden er gaan winkelen, maar dan kan nog steeds niet. Zaterdag 2 mei waren er 43 voertuigen die op hun stappen konden terugkeren, zondag 3 mei telde de politie er 40, terwijl er voordien dagelijks gemiddeld minder dan de helft werden teruggestuurd.

Burgemeester Marino Keulen (Lanaken): "Maandag 4 mei hebben we ook de grensovergang aan de Brugstraat in Smeermaas terug geopend. Toegelaten verkeer kan hierdoor weer plaatsvinden via de Bosscherweg naar Maastricht. Dat betekent dat beide grensovergangen in Smeermaas en de grensovergang in Veldwezelt terug geopend zijn voor het verkeer. De openstelling van de grens kadert binnen de versoepelingen die de federale regering heeft afgekondigd. Zo kan vanaf 15 mei het leerlingenvervoer probleemloos plaatsvinden. De overige lijst van essentiële verplaatsingen blijft van toepassing. Verplaatsingen voor woon-werk verkeer, mantelzorg, co-ouderschap, dierenwelzijn en partnerrelaties zijn toegestaan. Familiebezoek, koop- en tanktoerisme blijft tot nader order verboden. De politie blijft op gezette tijdstippen grenscontroles uitvoeren om ervoor te zorgen dat de federale maatregelen gerespecteerd worden."