Leerlingen en studenten mogen grens oversteken om les te volgen

Lanaken - Als de scholen opnieuw opstarten, mogen scholieren en studenten hoger onderwijs de grens oversteken om les te volgen. Dat werd zaterdag verduidelijkt in een rondzendbrief aan de gemeentes en politiezones. De regel geldt in twee richtingen: van Nederland naar België, en omgekeerd dus.

