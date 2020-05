Gemeente steunt acties om handel terug aan te zwengelen

Lanaken - Het gemeentebestuur heeft zopas twee reglementen goedgekeurd die handelsinitiatieven moeten ondersteunen. Dat is goed nieuws voor de handelaars die vanaf 11 mei hun deuren opnieuw mogen openen en elk ruggensteuntje kunnen gebruiken.

In het kader van ‘Lanaken maakt werk van werk’, een doelstelling die is opgenomen in het gemeentelijk strategisch meerjarenplan 20-25, nam de gemeenteraad onlangs een nieuw subsidiereglement aan om handelsinitiatieven te ondersteunen. “We willen de handelaars de gelegenheid geven om zelf evenementen en acties te organiseren waardoor de beleving in Lanaken-centrum en in de deelgemeenten bevorderd wordt” aldus schepen van middenstand Astrid Puts (Open VLD). “Diverse initiatieven in het verleden tonen aan dat een bundeling van kennis, enthousiasme en creativiteit mooie resultaten oplevert. Deze nieuwe subsidie is bedoeld om acties en evenementen te ondersteunen van minstens 2 handelszaken die worden opgezet ter promotie van het handelsgebeuren in zowel het centrum als in de dorpen. Per initiatief wordt er maximaal 5.000 euro gesubsidieerd en er is een totale pot voorzien van 50.000 euro.”

Onder de noemer ‘ondernemersportefeuille’ nam de gemeenteraad ook een tweede subsidiereglement aan. Burgemeester Marino Keulen: “Om ondernemers die zich met raad en daad willen laten bijstaan in het heropstarten van hun zaak na de verplichte coronasluiting een ruggensteuntje te geven, voorzien we een tussenkomst van 1.000 euro voor eventueel extern advies of voor mogelijke opleidingen en vorming. Uitgangspunt daarbij is het verhogen van de slaagkansen door het versterken van hun vaardigheden en competenties als ondernemer. De gemeente komt in dat geval tussen in de kosten van opleiding of advies.”

Info: economie@lanaken.be - tel. 089 730 799