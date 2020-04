Vorige week stelde de politie LaMa alweer 63 corona-overtredingen vast

Lanaken - In de week van 20 tot en met 26 april moesten de agenten van de politiezone Lanaken - Maasmechelen alweer vaststellen dat meerdere inwoners de coronamaatregelen negeren. De 63 overtreders - 28 in Lanaken en 35 in Maasmechelen - kregen dan ook prompt een bekeuring. Daardoor steeg het totaal aantal PV's in het repressief coronatijdperk van 305 naar 368.

"Ondanks de voortdurende waarschuwingen om de coronamaatregelen strikt te volgen, stellen we nog steeds vast dat een aantal inwoners van Lanaken en Maasmechelen een loopje nemen met de noodzakelijke discipline. Op die manier blijven ze hun eigen gezondheid en vooral ook die van anderen op het spel zetten."

Na de afkondiging van de verstrengde coronamaatregelen op 13 maart hield de politie het aanvankelijk bij waarschuwingen, maar vanaf 22 maart was het ernst en werden de overtreders geverbaliseerd. In het totaal vlogen sindsdien tot en met zondag 26 april in Lanaken 156 en in Maasmechelen 212 mensen op de bon. Dat brengt het totaal op 368.

"De cijfers liegen er niet om" stelt burgemeester Keulen. "We stellen enerzijds nog altijd een zekere laksheid vast bij de bevolking en anderzijds controleert de politie ook intensiever op niet essentiële verplaatsingen in beide gemeenten."