Geen Sacramentsprocessie dit jaar in Veldwezelt

Lanaken - De traditionele en druk bijgewoonde Sacramentsprocessie van de Sint-Lambertusparochie Veldwezelt, gepland op zondag 14 juni 2020, gaat dit jaar om meerdere redenen niet door.

"Er is in eerste instantie de coronacrisis die voor onzekerheid zorgt" luidt het bij de organiserende Werkgroep Processie en Kerk, die de processie in 1982 nieuw leven in blies. "Welke maatregelen zullen er van kracht zijn half juni? Wat kan en mag er op dat ogenblik? Het zijn onzekerheden die nu en de komende tijd van invloed zijn op de voorbereiding en praktische organisatie van de processie. Bovendien strooien de werken aan de nieuwe rotonde op de kruising van de gewestwegen en de daaruit voortvloeiende omleidingen roet in het eten. Daardoor is het immers onmogelijk om de Kiezelweg en de Lindestraat verkeersvrij te maken waardoor een groot gedeelte van het processietraject niet kan gevolgd worden. Daar komt nog bij dat een aantal deelnemende groepen - door het uitstellen van de eerste communie en het vormsel - niet kunnen meestappen. Ook kan de werkgroep de benodigde kleding van de schoolkindern niet aanmeten noch aanpassen door de tijdelijke schoolsluiting. En ten slotte is er de onzekerheid over de deelname van de groep bedevaartgangers van Arendonk naar Banneux, die in normale omstandigheden elk jaar bij de processie aansluit." De Werkgroep Processie en Kerk houdt de moed erin en is vast van plan de traditie in 2021 verder te zetten.