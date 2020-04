Nieuwe exploitatievergunning voor rubberfabriek Hercorub

Lanaken - De bestendige deputatie van Limburg heeft zopas een nieuwe omgevingsvergunning afgeleverd aan het Hercorub voor het verder exploiteren en veranderen van de inrichting voor het produceren en verwerken van rubber aan de Industrieweg in Lanaken.

Hercorub is de enige Belgische rubberproducent die actief is in alle gangbare domeinen van de rubberverwerking: van het ontwikkelen van rubbermengsels tot het vervaardigen van gevulcaniseerde producten. Kwaliteit en duurzaamheid staan daarbij voorop. De fabriek starte in 1924 als rubberbedrijf onder de naam NV Radium, werd nadien Carideng om na een faillissement in 1981 onder de naam Hercorub verder te gaan. Het is gespecialisseerd in de vervaardiging van rubberproducten voor hoofdzakelijk de automobiel- en de elektrische industrie. Sinds 1998 is de leiding in handen van de afgevaardigde bestuurders Patrick Lenaerts en Suzy Hermans. Op dit ogenblik zijn er bij Hercorub meer dan 100 werknemers in dienst en heeft het bedrijf een filiaal in Tsjechië.

Na gunstig advies van het gemeentebestuur leverde de Limburgse deputatie - bevoegd over zogenaamde Klasse I-inrichtingen - een permanente omgevingsvergunning af voor de exploitatie en aanpassing van de interne inrichting van het bedrijf. Het gaat o.m. om de uitbreiding van de installaties, de lozing van afvalwater, de opslag van gevaarlijke stoffen en de hernieuwing van de bestaande grondwaterwinning. Tijdens het openbaar onderzoek dat voorafging aan het advies van het college van burgemeester en schepenen werden geen bezwaren ingediend. In 2021 viert Hercorub zijn 40ste verjaardag.