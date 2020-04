Gemeente- en OCMW-raad vergaderen maandag 27 april digitaal

Lanaken - Om de verspreiding van het coronavirus zoveel mogelijk uit te sluiten zullen de gemeenteraad en de OCMW-raad van Lanaken voor het eerst in hun geschiedenis digitaal vergaderen. Dat gebeurt op maandag 27 april - uiteraard zonder publiek en zonder pers.

Algemeen directeur William Vancleynenbreugel laat weten dat de beslissing om digitaal te vergaderen genomen werd door burgemeester Marino Keulen (Open VLD) in overleg met al de politieke fractieleiders in de gemeenteraad. De afspraak kwam er om de verspreiding van het COVID-19 (coronavirus) tegen te gaan en in de mate van het mogelijke in te perken.

"Publiek en pers kunnen volgende maandag vanaf 20 uur de zitting op digitale wijze live volgen via internet op een link die op de gemeentelijke website vooraf wordt bekendgemaakt" zegt de algemeen directeur. "De raadsleden zelf kunnen inloggen op de videoconferentie die door de gemeentelijke dienst ICT voorbereid en live mogelijk gemaakt wordt. Ze zijn in de mogelijkheid om zowel vooraf als tijdens de vergadering hun stem uit te brengen. Voor alle duidelijkheid en om zoveel mogelijk orde te handhaven werd afgesproken om het spreekrecht beperkt te houden tot de leden van het schepencollege, de algemeen directeur, de fractieleiders of een vooraf aangeduide andere woordvoerder."

Aan de agenda staan o.m. de eedaflegging van de nieuwe financieel directeur, de bekrachtiging van een aantal besluiten van de burgemeester in het kader van de coronacrisis, de samenstelling van de nieuwe commissie ruimtelijke ordening, het verlenen van een kosteloze grafconcessie voor pastoor Gust Vanherck, de aankoop van een perceel grond voor de uitbreiding van het kerkhof van Veldwezelt en een resem belastingreglementen voor de periode 2020 - 2025.