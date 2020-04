Openbaar onderzoek RUP Beeldbepalende Bakens wordt verlengd tot en met 5 juni

Riemst - Het openbaar onderzoek over het Ruimtelijke Uitvoeringsplan 'Beeldbepalende bakens in het open landschap' dat omwille van de coronacrisis door de Vlaamse regering tijdelijk geschorst werd, wordt na een nieuwe beslissing van de Vlaamse regering thans verlengd tot en met vrijdag 5 juni. Tot die datum kan iedere belanghebbende - na afspraak - het dossier raadplegen op de gemeente of op de gemeentelijke website en eventuele bezwaren bekendmaken.

Bijna drie maanden geleden stelde de gemeenteraad het gemeentelijk ruimtelijk uitvoeringsplan 'Beeldbepalende bakens in het open landschap' voorlopig vast. Daarbij is het de bedoeling om een vijftal iconische sites te beschermen: de platanendreef in Vroenhoven, de watertoren van Heukelom, de mergelgroeve en het bosje De Koolen in Val-Meer, de kapel van Onze Lieve Vrouw van de 7 Weeën in Herderen en de Witte kapel in Vlijtingen. Ze staan als het ware symbool voor de vele solitaire herkenningspunten in de gemeente.

Na de voorlopige vaststelling door de gemeenteraad in februari werd het openbaar onderzoek gestart waarbij iedereen zijn opmerkingen en bezwaren kan te kennen geven. Het onderzoek begon op 8 maart en zou eindigen op 8 mei 2020, maar door een beslissing van de Vlaamse regering werd het - omwille van de coronacrisis - tijdelijk opgeschort.

"Diezelfde Vlaamse regering heeft zopas deze schorsing opgeheven waardoor de onderbroken termijn opnieuw begint te lopen en eindigt op vrijdag 5 juni" deelt burgemeester Mark Vos mee. "Tot en met die dag kunnen belanghebbenden hun bezwaren bekendmaken. Nadien moet het dossier voor defenitieve vaststelling opnieuw naar de gemeenteraad."