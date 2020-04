Vlijtingen neemt vrijdag met erehaag afscheid van Ellen Meers

Riemst - Het plotse overlijden van Ellen Meers (37) zaakvoerster van de Delhaize in Vlijtingen heeft in haar dorp een ongekende schok veroorzaakt. Iedereen leeft er mee met de zwaar beproefde familie. Omdat Ellen een ontzettend geliefd persoon was wil men - ondanks de coronamaatregelen - op een waardige manier afscheid nemen door voor de afscheidsdienst op vrijdag een erehaag te vormen van aan 'haar' supermarkt tot aan de kerk.

Ondanks haar optimisme en vastberaden vechtlust - die ze maandag nog via de sociale media uitstraalde - overleed Ellen Meers maandagnacht aan de gevolgen van haar zware verwondingen die ze opliep tijdens het dramatische ongeval in Vroenhoven vorige zaterdag. Ellen was ontzettend geliefd in haar dorp Vlijtingen en ver daarbuiten. Iedereen kende haar als altijd goedlachs, sympathiek en oprecht. Haar overlijden sloeg dan ook in als een bom.

Ondanks de beperkingen opgelegd door de strenge coronamaatregelen willen haar vele vrienden, kennissen en sympathisanten op een ingetogen diepmenselijke manier afscheid nemen van Ellen. Op Facebook werd zopas een oproep gelanceerd om een erehaag te vormen van aan de Delhaize, via de Molenweg, Sint-Albanusstraat en Pater Vanweerplein tot aan de Sint-Albanuskerk. Gevraagd wordt dat de inwoners daar een plaatsje nemen vanaf 10.15 uur, het moment waarop de familie met Ellen richting kerk vertrekt. "Zo hopen we dat we de familie, vrienden... van Ellen een teken van steun kunnen bieden in deze trieste periode" besluit de oproep.