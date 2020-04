Gemeentebestuur werkt aan coronasteunpakket voor gezinnen, bedrijven, handel en verenigingen

Lanaken - “We zijn ons ervan bewust dat de coronacrisis een ernstige impact heeft op onze ondernemingen, middenstand, gezinnen en verenigingen. Daarom werken we op dit ogenblik aan een pakket van steunmaatregelen, weliswaar binnen de perken van onze bevoegdheden en mogelijkheden, dat we weldra aan de gemeenteraad gaan voorleggen” zegt schepen van economie en tewerkstelling Astrid Puts (Open VLD).

“Uiteraard zijn er nog heel wat onbekende elementen” bevestigt burgemeester Marino Keulen, “maar toch moeten we durven vooruitkijken. Zo is er bijvoorbeeld nog geen duidelijkheid over de steunmaatregelen van de federale en Vlaamse overheid en is er geen zicht op de duurtijd van de crisis. Wat we wel weten is dat het virus ook ingeslopen is in ons gemeentelijk meerjarenplan en dat dit plan danig op zijn kop wordt gezet. Bepaalde uitgaven zullen niet kunnen gedaan worden en meerdere inkomsten zijn onzeker. Toch willen we aan de gemeenteraad van mei een pakket van steunmaatregelen voorleggen, waarvan het budget op dit moment geraamd wordt op 300.000 euro. Tegen mei hopen we meer duidelijkheid te krijgen over de omvang en duurtijd van de crisis en de gevolgen ervan.”

In mei krijgt de gemeenteraad in ieder geval een ‘noodbelastingreglement’ voorgelegd nadat de raad zich deze maand nog buigt over de klassieke belasting- en retributiereglementen.

“In dat noodbelastingreglement voorziet het schepencollege voor dit jaar een aantal vrijstellingen en verminderingen o.a. op de inname van het openbaar domein voor alle sectoren, ook voor de terrassen. Ook de tijdelijke opschorting van het standgeld op de dinsdagmarkt en een gedeeltelijke huurvrijstelling voor de horeca-uitbaters die een contract hebben met de gemeente of vzw Toerisme is voorzien. Worden verder onderzocht: een vermindering op de toeristenbelasting, op de algemene gemeentebelasting op bedrijven en de huurvergoedingen voor gemeentelijke infrastructuur. Ten slotte worden er ook middelen voorzien voor extra promotie van de middenstand en voor steun aan het basisonderwijs dat zijn inkomsten uit o.m. de schoolfeesten ziet wegvallen” besluit schepen Puts.