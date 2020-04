Bezoek aan partner of natuurlijk kind is terug toegestaan, ook over de grens

Lanaken - Vanaf nu mag je je partner terug bezoeken ook als die niet onder hetzelfde dak woont. Dat staat in het ministerieel besluit COVID van 17 april 2020. Heel wat inwoners hebben een partner of kind aan de overkant van de grens. Ook deze verplaatsingen zijn vanaf nu toegestaan.

Naast de verplaatsingen voor co-ouderschap en mantelzorg, werden maandagavond deze verplaatsingen toegevoegd aan de lijst van essentiële verplaatsingen om familiaal contact mogelijk te maken. Dit geldt uitsluitend voor de partners of ouder-kind relatie zelf, en dus niet voor grootouders of andere familieleden.

Bij de grenscontrole kan er gemeld worden dat het een verplaatsing is om zijn of haar partner of natuurlijk kind te bezoeken. Net zoals bij mantelzorg of co-ouderschap kan de politie naar een ondersteunende toelichting of stavingsstuk vragen. Er worden hiervoor door de overheid echter geen bijzondere documenten afgeleverd.

De Politie Lanaken-Maasmechelen handhaaft de grenscontroles tot minstens 3 mei. Verder blijft de kleine grensovergang in Smeermaas tot dan permanent afgesloten en wordt de grote grensovergang in Smeermaas afgesloten tijdens marktdagen in Maastricht (woensdag en vrijdag van 9u30 tot 14u30). Op die momenten is er enkel grensverkeer via Veldwezelt mogelijk.