Openbaar onderzoek RUP 'Beeldbepalende Bakens' tijdelijk geschorst

Riemst - Het openbaar onderzoek met betrekking tot het RUP 'Beeldbepalende bakens in het open landschap' dat gestart werd begin maart en in principe zou eindigen op 8 mei 2020 is omwille van de coronacrisis door de Vlaamse overheid tot nader order tijdelijk geschorst.

Begin februari stelde de gemeenteraad het gemeentelijk ruimtelijk uitvoeringsplan 'Beeldbepalende bakens in het open landschap' voorlopig vast. Daarbij was en is het de bedoeling om een vijftal iconische sites te beschermen. Ze werden ruim een jaar geleden geselecteerd uit een honderdtal merkwaardige landschappen en staan als het ware symbool voor de vele solitaire herkenningspunten in de gemeente.

Het gaat om de platanendreef in Vroenhoven, de watertoren van Heukelom, de mergelgroeve en het bosje De Koolen in Val-Meer, de kapel van Onze Lieve Vrouw van de 7 Weeën in Herderen en de Witte kapel in Vlijtingen. “Die vijf zichten zijn representatief voor heel de gemeente”, zegt burgemeester Mark Vos (CD&V).

Na de voorlopige vaststelling door de gemeenteraad in februari - waarbij rekening werd gehouden me de suggesties en opmerkingen van tal van overheidsinstanties - en vooraleer het plan definitief kan goedgekeurd worden door de raad, moet er een openbaar onderzoek gehouden worden waarbij de inwoners hun eventuele opmerkingen en bezwaren kunnen te kennen geven. Dat onderzoek werd gestart op 8 maart en zou eindigen op 8 mei 2020.

De coronacrisis dwong de Vlaamse regering echter in te grijpen en alle gelijkaardige openbare onderzoeken op te schorten. Eind maart besliste ze - gezien de noodsituatie - om het onderzoek m.b.t. het RUP 'Beeldbepalende bakens' tot een nader te bepalen tijdstip te schorsen. Het zal terug worden verdergezet op een nog nader te bepalen tijdstip.