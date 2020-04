Eerstvolgende papierinzamelingen in Veldwezelt gaan niet door

Lanaken - De coronacrisis heeft invloed op al ons doen en laten. Ook de maandelijkse papier- en kartoninzameling in Veldwezelt gaat niet door omdat de gezondheid van de medewerkers-ophalers te allen prijze moet gevrijwaard worden. .

De inzamelingen van het papier en karton door verenigingen in Veldwezelt - gepland op zaterdag 25 april en zaterdag 2 mei 2020 - worden omwille van de coronamaatregelen geannuleerd. Wie het papier en karton niet meer thuis kan stockeren, kan hiermee op het recyclagepark terecht.

"Voor heel wat inwoenrs betekent dit dat er voor de tweede maand op rij geen ophaling van papier en karton plaatsvindt" zegt men bij Limburg.net. Daar ontving men de vraag of er geen privé-ophaler de ronde van de verenigingen kon overnemen.

"Helaas kan dat niet. Door de extra voorzorgsmaatregelen verlopen de bestaande inzamelingen totaal anders en voorzichtiger dan in normale omstandigheden. Bovendien stellen we vast dat de hoeveelheid papier in de reeds bestaande ophaalrondes aanzienlijk groter is dan normaal omdat de inwoners massaal thuis zijn en sowieso meer afval produceren, en ook omdat heel wat mensen een grote opruiming hebben gehouden. Daardoor staan de privé-ophalers nu reeds onder grote druk om alle ophaalrondes zoals voorzien te kunnen blijven uitvoeren. Er is dan ook geen ruimte om bijkomende rondes voor hun rekening te nemen."



"Containers plaatsen waar burgers het papier en karton in kunnen deponeren, kan trouwens ook niet, omdat dit voor onnodige verplaatsingen kan zorgen en ook voor mogelijke ongewenste samenscholingen waarbij de afstandsregels niet gerespecteerd worden. De ervaring heeft overigens geleerd dat in onbewaakte containers niet enkel papier en karton gegooid worden, maar ook ander afval omdat men de sorteerregels niet respecteert en er bovendien in de omgeving van de containers heel wat sluikstorten ontstaan."