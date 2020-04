Meers Transport Groep Lanaken neemt Transport Hermans Riemst over

Lanaken / Riemst - Meers Transport Groep, gevestigd in de bedrijvenzone Europark, neemt de transportactiviteiten over van Marc Hermans, een onderneming uit Herdern (Riemst) die actief is in de ontginning van grondstoffen en het vervoer ervan uit diverse groeven.

Tot nu toe transporteerden de vrachtwagens van Marc Hermans uit Herderen (Riemst) grondstoffen naar de verschillende afnemers. Om zich in de toekomst echter beter te kunnen focussen op de ontginning en het beheer van diverse groeven besliste Hermans zopas om zijn transportactiviteiten af te staan en te verkopen aan Meers Transport uit Lanaken. Op deze manier gaan beide partijen een samenwerking aan op lange termijn en doen ze elk waar zij goed in zijn.

"Deze overname past volledig in onze strategie. We willen immers de referentie zijn als bulktransporteur in de regio en in onze specialiteiten verder groeien. Wij blijven opportuniteiten bekijken” zeggen CEO Xavier Meers en CFO Jan Rondas van Meers Transport.

Meers Transport werd gestart in 1959 vanuit een landbouwbedrijf in Riemst, verdergezet in Eigenbilzen; om uiteindelijk in Lanaken te belanden in 2001. In 2004 nam het bedrijf Wessem Wegtransport over en in 2008 werd in het Groothertogdom Luxemburg een filiaal opgericht. Door de overname van 7 vrachtwagens van Hermans breidt Meers zijn vloot verder uit tot 106 eigen voertuigen.