Nederbelgen kloppen bij Limburgse OCMW's aan voor steun die ze van Nederland niet krijgen

Lanaken / Maasmechelen / Dilsen-Stokkem / Maaseik / Riemst - Burgemeester Marino Keulen (Open Vld) richt een oproep tot de Nederlandse regering om de Nederlandse ondernemers die in België gedomicilieerd zijn maar een zaak runnen in Nederland toe te laten tot de Nederlandse steunmaatregelen.

De Belgische federale overheid heeft een resem maatregelen goedgekeurd ter ondersteuning van zelfstandigen die hinder ondervinden door de coronacrisis. Deze maatregelen dekken alle ondernemingen die in België sociale bijdragen betalen. De getroffen personen kunnen de overbruggingsmaatregelen aanvragen bij hun sociaal verzekeringsfonds. Dit geldt dus ook voor Belgen die in Nederland wonen maar een onderneming hebben in België, zij betalen immers in ons land sociale bijdragen.

Ook in Nederland heeft de regering steunmaatregelen ingevoerd om inkomstenverlies van zelfstandigen te beperken door het coronavirus. De voorbije weken hebben zich in Lanaken echter al dertig Nederlanders die in Lanaken wonen en een zaak hebben in Maastricht, aangemeld bij het OCMW voor steun. De Nederlandse maatregelen stellen immers dat de steun lokaal moet worden toegekend en dat de zelfstandigen deze moeten aanvragen in de gemeente waar ze wonen. Dit heeft tot gevolg dat Nederlanders die in België wonen maar die een zelfstandige zaak hebben in Nederland vallen dus tussen de plooien.

"Hier dient een leefloon niet voor"

Bijgevolg kloppen deze Nederlandse inwoners voor een leefloon aan bij het OCMW. "Maar een leefloon is echter niet bedoeld voor dit soort van crisissituaties", zegt burgemeester Marino Keulen. "De problemen waar Lanaken mee kampt zijn niet uniek. Ook in de andere grensgemeenten, zoals Maasmechelen, Riemst, Voeren, Dilsen-Stokkem en Maaseik, hebben al tientallen Nederlanders aangeklopt bij hun OCMW. Vandaar mijn oproep aan de Nederlandse regering om de Nederlandse ondernemers die in België gedomicilieerd zijn, met een zaak in Nederland - en daar bijgevolg ook jobs en welvaart creëren en er belastingen betalen - toe te laten tot de Nederlandse steunmaatregelen. Dit betekent voor Nederland een beperkte meerkost, maar garandeert het voortbestaan van hun bedrijvigheid."