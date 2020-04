Met 'Lanaken voor elkaar' start de gemeente een speciale coronacampagne

Lanaken - Onder de noemer 'Lanaken voor elkaar' start het gemeentebestuur een campagne waarbij de Lanakenaren iemand kunnen verrassen of aanmoedigen met een hartverwarmende boodschap. Die worden gebundeld in een speciale editie van het gemeentelijk maandblad Attent.

Inwoners van Lanaken die familielid, buur of kennis willen bedanken die in deze bizarre en onvoorspelbare crisistijd voortdurend paraat staat om een handje toe te steken - of iemand die het moeilijk heeft een hart onder de riem willen steken ter aanmoediging, kunnen dat in een speciale editie van het gemeentelijke maandblad Attent die volgende maand zal verschijnen.

Gevraagd wordt om voor 29 april die boodschap - liefst met een leuke foto - te bezorgen via www.lanaken.be/voorelkaar. Wie niet over internet beschikt kan ook een boodschap inspreken op het coronanummer 089 739828, want de actie loopt in samenwerking met LRL, de Lokale Radio Lanaken.

Info: www.lanaken.be/voorelkaar of 089-739828