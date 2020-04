Politie LaMa ziet aantal bekeuringen verdubbelen in één week

Lanaken - Tijdens het voorbije verlengde Paasweekend hadden de agenten van de politiezone Lanaken - Maasmechelen hun handen meer dan vol. Heel wat inwoners namen een loopje met de coronamaatregelen en vlogen op de bon. In acht dagen steeg het aantal bekeuringen van 103 naar 217.

Ondanks de talrijke waarschuwingen van de overheid om de coronamaatregelen strikt te volgen, namen heel wat inwoners van Lanaken en Maasmechelen het de voorbije week minder nauw met de noodzakelijke discipline. De lokale politie was dan ook onverbiddelijk voor deze stugge overtreders. Na de afkondiging van de verstrengde coronamaatregelen op 13 maart hielden de wetsdienaars het aanvankelijk bij waarschuwingen, maar vanaf 22 maart was het ernst en werden de overtreders geverbaliseerd.

In het totaal vlogen sindsdien tot en met Paasmaandag 13 april in Lanaken 91 en in Maasmechelen 126 mensen op de bon. Dat zijn er 217, terwijl op 5 april de teller nog op 103 stond.

Bij die 217 overtredingen waren drie PV's omwille van het niet respecteren van de sluiting van een handelszaak. Verder werden er 68 overtredingen vastgesteld voor ongeoorloofde samenscholingen - waarvan slechts 11 in Lanaken - en 146 overtredingen voor het maken van niet essentiële verplaatsingen. Hier 'scoorde' Lanaken met 80 beter dat Maasmechelen.

"Het zijn verontrustende cijfers" zegt burgemeester Marino Keulen van Lanaken. "Aanvankelijk hielden de mensen zich vrij goed aan de maatregelen en leken ze doordrongen van de ernst van de situatie. Maar tijdens de voorbije dagen, wellicht ook door het mooi weer, werden de teugels duidelijk gevierd. Veel mensen zijn 'coronamoe' lijkt het en blijven met moeite in hun kot, erger nog: ze zoeken anderen op met al de risico's van dien voor zichzelf en voor hun medemensen. Dat de politie optreedt tegen dit onverantwoord gedrag is niet meer dan logisch. De volksgezondheid gaat in deze crisistijd boven alles."