Team Lourdeskapel Neerharen start actie voor aankoop van een Beleef-TV voor WZC Ludinaca

Lanaken - Het team Lourdeskapel Neerharen is zopas een inzamelingsactie gestart voor de aankoop van een zogenaamde 'Beleef-TV' voor de meer dan 100 bewoners van woonzorgcentrum Ludinaca. "In dit coronatijdperk, waarin de oudjes geen bezoek mogen ontvangen is een zinvolle dagbesteding meer dan welkom. Zo'n Beleef-TV kan daarbij helpen en stond op het verlanglijstje van het centrum" zegt Piet Manders van het Lourdeskapelteam.

"Een Beleef-TV kost al gauw zes- à zevenduizend euro" weet Piet Manders. "Zelf hebben wij uit de collecten tijdens onze kapelmissen en de verkoop van offerkaarsen een bedrag beschikbaar, maar we zijn er nog lang niet. En door de coronacrisis is het op dit ogenblik onmogelijk om door lucratieve activiteiten geld in te zamelen voor het project."

Het Team Lourdeskapel dat in deze coronacrisis zijn geld aan een goed doel wilde besteden, stelde de vraag aan woonzorgcentrum Ludinaca of ze misschien een extra smartphone of tablet of 'zoiets'... konden gebruiken om de communicatie tussen de bewoners en hun familie te verbeteren. "Daar gaf men te kennen dat een Beleef-TV erg welkom zou zijn" aldus Manders.

"Onze bewoners hebben al kennis kunnen maken met de Beleef TV en kijken er echt naar uit om het toestel te kunnen gebruiken" luidt het in het wzc. "Zo'n Beleef TV is te vergelijken met een supergroot tablet maar met tal van mogelijkheden. Voor de bewoners zou het een enorme verrijking zijn op het gebied van dagbesteding. Het toestel staat immers garant voor een aangenaam tijdverdrijf en een positieve prikkeling van de hersenen. Ook de fijne motoriek wordt door allerhande spelletjes gestimuleerd."

Piet Manders: "Wij, als team Lourdeskapel, willen heel graag ons steentje bijdragen om de wens van het woonzorgcentrum te helpen vervullen en richten een oproep aan iedereen die deze actie wil steunen zodat de bewoners van Ludinaca mooie, ontspannende momenten kunnen beleven. Dat kan door een bijdrage te storten op rekening BE13 1448 9249 2939 (Fintro Lourdeskapel) met vermelding Beleef-TV. Een offerkaarsje aansteken in de kapel aan de Geulerweg kan uiteraard ook."