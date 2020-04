Vergunning voor wooncomplex op oude schoolsite in Herderen

Riemst - Ruim een jaar nadat nv Vastma uit Horebeke de oude schoolsite aan de Tolstraat in Herderen verwierf, leverde het gemeentebestuur van Riemst op 9 april 2020 een omgevingsvergunning af om het straatbeeldbepalende complex te verbouwen tot twaalf wooneenheden.

De gehele site – klooster, oud-gemeentehuis, school met speelplaats – in de hellende Tolstraat in Herderen is ruim 37 are groot. Ze was deels eigendom van de gemeente en deels van het Bisdom Hasselt. Het schoolgebouw aan de straatzijde dat dateert van 1899 is opgenomen in de inventaris van bouwkundig erfgoed tot bescherming van stads- en dorpsgezichten. Dat gebeurde omwille van de fraaie voorgevel, die afgewerkt werd met hardsteen en banden in gekleurde baksteen. De overige gebouwen zijn niet opgenomen in de inventaris al dateren het klooster en het gemeentehuis ook uit het vierde kwart van de 19de eeuw. Ze staan sinds september 2016 leeg, toen de plaatselijke basisschool verhuisde naar een nieuwbouw in de Sint-Jansstraat.

Aanvankelijk trachtte het Bisdom zelf een investeerder te vinden maar dat wilde niet lukken. Uiteindelijk werd de verkoop toevertrouwd aan de lokale makelaar Janssen-Marres, die er vrij snel in slaagde een projectontwikkelaar te vinden. “Hij trof in de nv Vastma uit Horebeke een private investeerder die een aantrekkelijk bod deed dat aanvaardbaar was zowel het bisdom als voor de gemeente" herinnert zich burgemeester Mark Vos (CD&V).

Vastma nam meteen een gerenommeerde ontwerper onder de arm: bureau Lens°Ass uit Hasselt dat tal van referenties heeft op het vlak van renovatie, restauratie en herbestemming van bouwkundig erfgoed. Het voormalige klooster, voormalige gemeentehuis en de voormalige schoolgebouwen worden behouden en verbouwd tot 12 woningen, 2 tuinbergingen en een fietsenstalling met de nodige parkeerplaatsen op de vroegere speelplaats. Ook wordt er heel wat groen voorzien, zelfs een viertal hoogstambomen.

Op het openbaar onderzoek dat begin 2020 liep, ontving de gemeente twee bezwaarschriften doch die werden niet weerhouden omdat ze niet meteen sloegen op de plaatselijke goede ruimtelijke ordening. Bovendien kwam er geen enkel ongunstig advies van de geraadpleegde overheidsinstanties zoals brandweer, Fluvius, Proximus...

"Met het behoud van de huidige gebouwen en de herbestemming ervan in functie van de actuele woonbehoeften en woonbeleving, weet de ontwerper het project in harmonie te brengen met de historische dimensie van het complex. Voor een dorp als Herderen zal dat ongetwijfeld een aanwinst zijn” meent burgemeester Mark Vos.