Geen Paasontbijt maar wel de Paashaas in Briegden

Lanaken - Elk jaar op Paasmaandag zorgt het Wijkcomité Briegden voor een gezellig Paasontbijt. Door de coronamaatregelen kan dit helaas niet plaatsvinden dit jaar. Maar het comité blijft niet bij de pakken zitten en heeft de Paashaas aangesproken. Deze brengt nu huis aan huis een zakje met paaseieren en een bloemetje om de crisistijd toch enigszins op te fleuren.

Al jaren werkt het Wijkcomité Briegden aan de versterking van de samenhorigheid in de buurt. Tot voor enkele jaren gebeurde dit onder meer met de viering van een Paasmis in het buurthuis, maar door een tekort aan priesters moest deze traditie stopgezet worden. In de plaats daarvan verzorgde het comité een gezamenlijk ontbijt op Paasmaandag. Dat initiatief zorgde voor een sterke sociale band in het kleine gehucht waarbij de buurtbewoners de gelegenheid kregen om op een gezellige manier samen te komen. Ook de jaarlijkse Familiedag in juni werd in dat licht georganiseerd. Beide initiatieven konden gedeeltelijk bekostigd worden met de opbrengst van de grote september-rommelmarkt.

Door de strenge coronamaatregelen kan het Paasontbijt dit jaar tot eenieders spijt echter niet doorgaan. Om dat gemis enigszins te compenseren heeft het comité de Paashaas aangesproken.

"Die brengt in deze Paastijd alle Briegdense gezinnen een bezoekje met een zakje paaseieren en een kleurrijk bloemetje. Zo wordt een sombere tijd toch een beetje opgefleurd" luidt het bij de initiatiefnemers.