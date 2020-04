Ingetogen afscheid van pastoor Gust Vanherck

Lanaken - Zaterdagmorgen werd in Neerharen afscheid genomen van pastoor Gust Vanherck in 'zijn' Sint-Laurentiuskerk. Een week eerder overleed hij aan de gevolgen van een coronavirusinfectie. Langs de Keelhoff- en Kasteelstraat applaudiseerden tientallen dorpsgenoten van de geliefde parochieherder toen de lijkwagen voorbijreed.

Ondanks de oproep van burgemeester Marino Keulen om geen erehaag te vormen op weg naar de parochiekerk van Neerharen - omwille van de strenge coronamaatregelen - stonden er zaterdagochtend langs de Keelhoff- en Kasteelstraat in Neerharen toch enkele tientallen ontroerde inwoners te rouwen. Toen de lijkwagen voorbijreed applaudiseerden ze, terwijl sommigen hun emoties de vrije loop lieten en een traantje wegpinkten.

Aan de Sint-Laurentiuskerk wachtten een vijftiental naasten de populaire pastoor op. Enkel zij mochten de afscheidsdienst bijwonen. Op de straat en het pad naar de kerkingang stonden in stoepkrijt getekende niet mis te verstane boodschappen: "Wij zullen u nooit vergeten!" Aan het zware kerkhek hing een afscheidsgedicht voor 'Pastoor Gus, een uniek mens...' dat eindigde met de woorden: 'Lieve Pastoor Gus, pracht van een mens, blij en dankbaar dat we u hebben gekend. U leeft nu verder in onze herinneringen, voor altijd in ons hart, diep bedroefd nu u er niet meer bent...'

Pastoor Jos Vanderlee ging voor in de sobere, ingetogen dienst en begeleidde nadien zijn overleden collega naar diens laatste rustplaats in de schaduw van de kerk waarin hij in 1986 voor het eerst binnenstapte. Gust Vanherck werd 81.