Limburgs geld voor fietspad van Gellik naar Lanaken-centrum

Lanaken - De bestendige deputatie keurde op 9 april een provinciale subsidie goed voor de realisatie van een fietspad tussen de Kounterstraat in Gellik en sportpark Montaignehof in Lanaken-centrum. Dat liet gedeputeerde Igor Philtjens (Open VLD) zopas weten. De gemeente Lanaken ontvangt ruim 157.000 euro als tussenkomst in het project dat nagenoeg 390.000 euro kost.

“Het is de laatste fase van de fietsverbinding tussen het centrum van Lanaken en Gellik” zegt een tevreden burgemeester Marino Keulen (Open VLD). “De werken zijn vorig jaar gestart en naderen thans hun voltooiing. Het nieuwe pad vertrekt in de Kounterstraat in Gellik en loopt evenwijdig met de Neergellikerstraat en Tongersesteenweg naar Sportpark Montaignehof. Daar sluit het aan op het eerder aangelegde pad richting Pannestraat, dat via het Uylenspiegelpark uitmondt op het Molenweideplein in het centrum.”

Het nieuwe fietspad is niet alleen een veilige en aangename aanwinst voor de talrijke wielertoeristen en bezoekers van sportpark Montaignehof, maar ook voor de schoolgaande jeugd van het Heilig Hartcollege. Het heeft dezelfde opbouw en uitzicht als het parkfietspad bij het Molenweideplein, is 3,5 meter breed, ruim 600 m lang en krijgt twee bruggen over de Langkeukelbeek. Er hangt een prijskaartje aan van bijna 390.000 euro, waarop de Provincie Limburg 157.000 subsidie verleent die in twee fasen wordt uitbetaald: 50 procent nu en de overige 50 procent na goedkeuring van de eindafrekening.