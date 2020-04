Werken aan nieuwe rotonde Veldwezelt starten woensdag 15 april opnieuw op

Lanaken - In overleg met het Agentschap Wegen en Verkeer heeft aannemer Colas zopas beslist om de werken aan de nieuwe rotonde op het kruispunt van de N2 en N78 woensdag 15 april terug op te starten.

Na een periode van werfstilstand door de coronacrisis zal aannemer Colas vanaf woensdag 15 april zijn werkzaamheden stilaan hervatten. De aannemer maakte in de voorbije periode een risicoanalyse van alle uit te voeren taken zodat de medewerkers de opgelegde veiligheidsmaatregelen, zoals social distancing, maximaal kunnen toepassen. "De veiligheid van iedereen staat immers voorop" luidt het bij Colas.

"Het gaat dus om een beperkte heropstart" meldt Sep Vancijck van AWV. "Er worden in eerste instantie werken uitgevoerd waarbij er voldoende afstand kan worden gehouden. Denk daarbij bijvoorbeeld aan gemechaniseerde activiteiten, zoals grondwerken of funderingswerken. Kan de aannemer voor bepaalde werkzaamheden de veiligheid niet of onvoldoende garanderen, dan voert hij ze ook niet uit. Op dit ogenblik is er nog geen zicht op de verdere timing of eventuele verschuivingen. AWV en de aannemer zullen in de komende weken de planning verder verfijnen."

Vanaf volgende week gaat de aannemer opnieuw aan de slag aan de kant van de Bilzerbaan. Hij werkt er verder aan de westelijke helft van de rotonde en de bypass. Voor het verkeer verandert er niets. De werfzone is nog steeds een drietakskruispunt. Omdat het aanzienlijk rustiger is op de baan, worden de tijdelijke verkeerslichten voorlopig niet opnieuw geactiveerd.



Verkeer op de N78 Kiezelweg tussen Lanaken en Vroenhoeven blijft gewoon mogelijk. Wie van Bilzen naar Lanaken of Maastricht moet, volgt best de omleiding via Riemst. Ook de lokale verkeersmaatregelen en de fietsstraten blijven van kracht.