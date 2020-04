Lanakens erfgoed nu ook online te raadplegen

Lanaken - De voorbije jaren heeft de gemeentelijke dienst Erfgoed hard gewerkt aan het digitaliseren van het haast onmetelijke kostbare erfgoed en patrimonium in de gemeente. In het totaal werden nagenoeg 6.500 voorwerpen en vondsten geregistreerd in een uitgebreide catalogus. Zo hoeft in dit coronatijdperk niemand nog 'zijn kot' uit om wat geschiedenis van eigen bodem op te snuiven.

De vele online geregistreerde voorwerpen zijn grotendeels afkomstig uit lokale opgravingen en omvatten onder meer een grote groep vondsten uit de Waterburcht Pietersheim. Ook zijn er heel veel foto’s van Oud-Rekem beschikbaar, foto's van het plaatselijke carnavalserfgoed, van het bezoekerscentrum van het OPZC in Rekem en van het uitgebreide, vaak onbekende erfgoed van nagenoeg alle Lanakense kerkbesturen.

Zoeken is erg eenvoudig. Via www.erfgoedplus.be kan men in het veld “zoek in collecties” een zoekterm ingeven. Dit kan een gebeurtenis of trefwoord zijn (bv. carnaval, sport, processie, Eerste Wereldoorlog…), een voorwerp (bv. schilderij, vlag, glas, foto…) of de naam van een dorp, stad of gemeente. Vervolgens klikt men op “zoek” en verschijnen meteen de resultaten. Erfgoed bekijken in deze onvoorspelbare tijden is makkelijk, ontspannend en vooral verrijkend en kan ook #vanuitjekot.