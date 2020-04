Grootse herdenking begin Tweede Wereldoorlog wordt een jaar uitgesteld

Riemst - De op 11 mei geplande grootse herdenking van het begin van de Tweede Wereldoorlog met de inname van de brug over het Albertkanaal door het Duitse leger in 1940 wordt omwille van de coronacrisis een jaar uitgesteld.

Zopas besliste het gemeentebestuur van Riemst in overleg met het Herdenkingscomité Zuid-Oost Limburg, het Militair Commando van de Provincie Limburg en de Vieilles Tiges van de Belgische Luchtmacht om de groots opgezette herdenkingsplechtigheid van 11 mei één jaar uit te stellen.

Het veelbelovende programma concentreerde zich rond de brug over het Albertkanaal in Vroenhoven waar het Duitse leger op 10 en 11 mei 1940 België binnenviel. Het omvatte niet alleen een serene plechtighei in aanwezigheid van tal van oudstrijdersverenigingen, van de Koninklijke Muziekkapel en van delegaties van de Belgische en Britse luchtmacht, maar ook een gesimuleerde aanval door Belgische Marchetti's zoals die door de Duitsers 80 jaar geleden werd uitgevoerd. Ook een aantal lezingen o.m. in de Riemstse scholen en een tentoonstelling van Gogri in het museum Onder de Brug gaan niet door.

Burgemeester Mark Vos (CD&V): "We hoopten op 11 mei honderden belangstellenden te ontvangen, maar de coronacrisis dwingt ons tot deze beslissing want de volksgezondheid gaat boven alles. Heel het programma wordt daarom naar 2021 verschoven."