Grensovergang Smeermaas woensdag en vrijdag weer dicht

Lanaken - In uitvoering van een besluit van burgemeester Marino Keulen (Open VLD) van Lanaken gaat vandaag woensdag en overmorgen vrijdag de grensovergang aan de Maaseikersteenweg in Smeermaas weer dicht van 9.30 tot 14.30 uur. Lanaken wil op die manier het ‘koopjestoerisme’ op de wekelijkse marktdagen in Maastricht een halt toeroepen en op die manier de verspreiding van het coronavirus tegengaan.

Op bevel van burgemeester Marino Keulen wordt woensdag 7 april - en ook vrijdag 9 april - de grensovergang naar Nederland op de Maaseikersteenweg in Smeermaas volledig afgesloten van 9.30 tot 14.30 uur. Dat gebeurde ook vorige week en moet Belgische ‘koopjestoeristen’ verhinderen om naar de markt in Maastricht te trekken.

“Als we de verspreiding van het coronavirus willen inperken, moeten we onze inwoners beschermen en ervoor zorgen dat ze thuisblijven”, zei Keulen vorige week nog toen hij het besluit uitvaardigde. Ondertussen weet men in Maastricht ook dat het in buurgemeente Lanaken menens is en werd er langs de Brusselseweg extra signalering geplaatst om de weggebruikers te wijzen op de tijdelijke afsluiting.

De enige grensovergang in Lanaken die op de Maastrichtse marktdagen nog openblijft, is die op de 2de Carabiniersbaan in Veldwezelt. Daar wordt iedereen gecontroleerd en alleen wie een essentiële verplaatsing doet en dat kan bewijzen mag er passeren.