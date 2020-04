Pastoor Gust Vanherck wordt zaterdag 11 april begraven

Lanaken - Pastoor Gust Vanherck (81) die zaterdagmiddag in het ZOL in Genk overleed wordt op Stille Zaterdag 11 april om 10.30 uur in intieme kring in de Sint-Lambertuskerk van Neerharen begraven.

“Dit is een zware slag voor Lanaken” zegt een ontroerde burgemeester Marino Keulen. “Pastoor Gust had als geen ander de boodschap van de man van Nazareth begrepen. Hij was een fenomeen. Heel Lanaken is er stil van en aangeslagen. Op 11 april, Stille Zaterdag, wordt hij begraven in de parochiekerk van Neerharen. Volgens de regels van het Nationaal Crisiscentrum worden er maximaal 15 personen, inclusief de mensen van het uitvaartcentrum toegelaten. De dienst wordt om 10.30 uur live uitgezonden via radio LRL, zodat heel Lanaken het afscheid kan mee volgen en rouwen. Na de coronacrisis wordt er voor het grote publiek een rouwdienst gehouden waarop iedereen op een gepaste manier kan afscheid nemen van de goede herder.”