Onthaal politie LaMa werkt enkel nog na afspraak

Lanaken - De coronacrisis zorgt ervoor dat het onthaal van de politiezone Lanaken - Maasmechelen voortaan enkel nog bereikbaar is na afspraak.

Het initiatief zat al een tijdje in de pijplijn, maar het coronavirus noopt de politie ertoe om de nieuwe werkwijze versneld in te voeren.

Niet dringende aangiften kunnen voortaan dus uitsluitend nog na afspraak en dit enkel in het commissariaat van Maasmechelen, Koning Albertlaan 17. Het onthaal in Lanaken wordt immers tijdelijk gesloten.

“Dergelijke afspraak heeft alleen maar voordelen” meent Johnie Nijs van LaMa. “De bezoekers kiezen zelf een moment dat hun past en dat levert tijdwinst en efficiëntie op want de lange wachtrijen aan het loket verdwijnen. Bovendien wordt de privacy beter gegarandeerd en wordt vermeden dat er meerdere mensen in de wachtruimte aanwezig zijn, iets dat niet onbelangrijk is in het kader van de huidige coronamaatregelen.”