Politie verbaliseert samenscholingen en onnodige verplaatsingen

Lanaken - De politie van de zone Lanaken - Maasmechelen heeft tot en met 31 maart welgeteld 58 processen-verbaal opgesteld in het kader van de coronamaatregelen.





In Lanaken gaat het om 27 overtredingen, in Maasmechelen om 31. Burgememeester Marino Keulen: “Er is een duidelijke evolutie in de vaststellingen. Bij de aanvang van het corona-toezicht werden vooral overtredingen vastgesteld op het vlak van samenscholingen in de eerste plaats in Maasmechelen, terwijl we de laatste dagen van maart een verhoging zien van het aantal vaststellingen van niet-essentiële verplaatsingen, met name in Lanaken. Daarnaast werd ook één handelszaak die niet mocht open zijn gesloten."

Dagelijks zet de politie LaMa vijf ploegen in om de maatregelen te controleren: vier eigen ploegen, aangevuld met een ploeg vanuit de federale politie. Zij houden zowel toezicht aan de grensovergangen in Smeermaas en Veldwezelt als in het binnengebied van heel de zone. Naast toezicht op het corona-gebeuren moeten de politiemensen er uiteraard ook voor zorgen dat de reguliere politiewerking gegarandeerd blijft.