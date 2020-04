Gobo Transport en Sappi steken actieve werknemers en hulpverleners hart onder de riem

Lanaken - Twee grote Lanakense bedrijven tonen in dit coronatijdperk hun grote hart.

Zaakvoerder Jurgen Gobyn van Gobo Transport & Logistics heeft aan alle 235 personeelsleden en vaste onderaannemers zopas een gevuld paasei bezorgd. “Dit als dank voor hun volharding in vaak moeilijke arbeidsomstandigheden”, zegt Gobyn. “Het is een klein gebaar, maar op deze manier wil ik iedereen een hart onder de riem steken. En bovendien help ik er een lokale handelaar 'de Zoete Oogst' mee, die het ook niet makkelijk heeft. Want ik koop lokaal."

Bij de buren van papierfabriek Sappi valt aan de Tongersesteenweg een reuzegrote dubbele banner op die niets aan de verbeelding overlaat. Zij drukken hun waardering en bemoediging uit ten opzichte van iedereen die in dit onvoorspelbare coronatijdperk de economie draaiende houdt of instaat voor de noodzakelijke zorgverstrekking en dienstverlening.