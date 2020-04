Recyclagepark opnieuw open vanaf 7 april

Lanaken - Het gemeentelijke recyclagepark of containerpark is vanaf dinsdag 7 april terug open tijdens de normale openingsuren. Er worden maximum 10 voertuigen gelijktijdig in het park toegelaten. Het leveren van afval blijft echter beperkt tot 1 bezoek per 14 kalenderdagen. Dit wordt gecontroleerd aan de hand van de nummerplaat van het voertuig.

Door het beperken van het aantal voertuigen en door de grote hoeveelheden afval die de inwoners tijdens de afgelopen sluitingsperiode thuis verzamelden, zal het in het park ongetwijfeld aanzienlijk drukker zijn.

"Best hou je daarom rekening met lange wachttijden en filevorming. Bovendien moet je enkel naar het park rijden als het echt noodzakelijk is. Zo beperk je de ergernis voor jezelf en de anderen. Kan het aanleveren nog wachten? Dan blijf je beter thuis en stel je het bezoek even uit. Ga je toch naar het containerpark? Hou dan voldoende afstand met de andere bezoekers. Kom liefst alleen of breng hoogstens één persoon mee om te helpen bij het afladen van de afvalstoffen. Sorteer thuis op voorhand en beperk je tijd in het park" is de boodschap van het gemeentebestuur.

Het containerpark is open van dinsdag tot en met zaterdag van 9 tot 12 en van 12.45 tot 15.45 uur. Dinsdag zelfs tot 18.15 uur. Zondag en maandag zijn sluitingsdagen.